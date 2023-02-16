На своїй сторінці в Instagram артист розмістив нове відеозвернення до українців.

"Вітаю вас, дорогенькі) Сподіваюсь, ви живі, здорові. У вас все в порядку. Сьогодні 16 лютого 2023 року. Хочу привітати Вас із молодим святом - Днем Єдності. Це свято було введено якраз перед самою війною і, в принципі, воно так і сталося, ми всі об‘єдналися. Ми 23 лютого 2022 року лягли спати одними людьми і 24 лютого ми прокинулись іншими людьми. Можна сказати, що ми просто прокинулись 24 лютого. Не тільки ми українці прокинулись, напевно вся Європа прокинулась", — пише Олег Скрипка.

Лідер "Воплі Відоплясова" похвалився, що він разом із іншими артистами та проєктами зібрали вже понад мільярд євро на допомогу Україні.

"Я зі свого боку, хочу сказати, що з тими виконавцями та в тих проектах, в яких я приймаю участь, - ми зібрали більше 1000 000 000 євро на допомогу Україні. І завдяки цій допомозі наші військові воюють, наші переселенці мають теплі домівки і наші поранені хлопці мають допомогу", — заявив музикант.

Також Олег Скрипка додав, що до річниці повномасштабної війни відбувається нагнітання ситуації.

"Пам‘ятаєте 24 лютого, ми були ніби попередженні, але нам не казали, що щось станеться. Якщо щось готують, то про це не попереджають. Що нам ще можуть зробити, я просто не уявляю. Ми вже стільки бачили з вами. Я зараз за кордоном, закінчуємо тур Польшею, дозбираємо кошти і привезем", — додав музикант.

Нагадаємо, Олег Скрипка збентежив заявою про роль путіна.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка різко висловився про українських гастролерів в РФ.