На своей странице в Instagram артист разместил новое видеообращение к украинцам.

"Приветствую вас, дорогие) Надеюсь, вы живы, здоровы. У вас все в порядке. Сегодня 16 февраля 2023 года. Хочу поздравить Вас с молодым праздником - Днем Единства. Этот праздник был введен как раз перед самой войной и, в принципе, оно так и случилось, мы все объединились. Мы 23 февраля 2022 года легли спать одними людьми и 24 февраля мы проснулись другими людьми. Можно сказать, что мы просто проснулись 24 февраля. Не только мы украинцы проснулись, наверное, вся Европа проснулась", — пишет Олег Скрипка.

Лидер "Вопли Видоплясова" похвастался, что он вместе с другими артистами и проектами собрали уже более миллиарда евро на помощь Украине.

"Я со своей стороны хочу сказать, что с теми исполнителями и в тех проектах, в которых я принимаю участие, - мы собрали более 1000 000 000 евро на помощь Украине. И благодаря этой помощи наши военные воюют, наши переселенцы имеют теплые дома и наши раненые ребята имеют помощь", - заявил музыкант.

Также Олег Скрипка добавил, что к годовщине полномасштабной войны происходит нагнетание ситуации.

"Помните 24 февраля, мы были будто предупреждены, но нам не говорили, что что-то произойдет. Если что-то готовят, то об этом не предупреждают. Что нам еще могут сделать, я просто не представляю. Мы уже столько видели с вами. Я сейчас за границей, заканчиваем тур Польшей, подсобираем средства и привезем", - добавил музыкант.

Напомним, Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.