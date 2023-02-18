Вікторія Апанасенко, українська модель та володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2021", отримала пропозицію вийти заміж. Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті, опублікувавши романтичні фотографії з коханим.
На фото пара тримається за руки, а Вікторія показує обручку. Вікторія раніше також висловила подяку своїй родині та друзям за їх підтримку та важливість у її житті.
Дівчина неохоче говорить про особисте життя, про обранця моделі відомо, що він українець і бореться на своєму фронті.
«Я сказав ТАК. Люблю тебе, мій Всесвіт. Кохання переможе пітьму» - написала Вікторія.
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У мережі почали ділитися думкою:
«Омг вітаю красуню!; Бажаю вам всього найкращого; Вітаємо прекрасну королеву; порада та любов!💞;
Вітаю дорога!! Мої найкращі побажання вам двом !!! ❤️ моя королева! Ти заслуговуєш на краще».
Варто зазначити, Вікторія Апанасенко представляла Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2021" в Ізраїлі та посіла друге місце. Зараз вона продовжує займатися модельною кар'єрою та бере активну участь у благодійних проектах.
Нагадаємо, відомий український актор висловився з приводу повістки і чи він піде служити.
Також повідомлялося, що Комаров із "Світ навиворіт" вирішив показати українцям те, що не давали в новинах.
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