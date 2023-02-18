Представниця від України на конкурсі краси Вікторія Апанасенко поділилася важливою для себе та сім'ї новини.

Вікторія Апанасенко, українська модель та володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2021", отримала пропозицію вийти заміж. Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті, опублікувавши романтичні фотографії з коханим.

На фото пара тримається за руки, а Вікторія показує обручку. Вікторія раніше також висловила подяку своїй родині та друзям за їх підтримку та важливість у її житті.

Дівчина неохоче говорить про особисте життя, про обранця моделі відомо, що він українець і бореться на своєму фронті.

«Я сказав ТАК. Люблю тебе, мій Всесвіт. Кохання переможе пітьму» - написала Вікторія.

У мережі почали ділитися думкою:

«Омг вітаю красуню!; Бажаю вам всього найкращого; Вітаємо прекрасну королеву; порада та любов!💞;

Вітаю дорога!! Мої найкращі побажання вам двом !!! ❤️ моя королева! Ти заслуговуєш на краще».

Варто зазначити, Вікторія Апанасенко представляла Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2021" в Ізраїлі та посіла друге місце. Зараз вона продовжує займатися модельною кар'єрою та бере активну участь у благодійних проектах.

Нагадаємо, відомий український актор висловився з приводу повістки і чи він піде служити.

Також повідомлялося, що Комаров із "Світ навиворіт" вирішив показати українцям те, що не давали в новинах.

Крім того, Politeka.net писала, що телеведуча Марія Єфросиніна поділилася своїми переживаннями, проводжаючи чоловіка на фронт.