Дмитрий Комаров был первым журналистом, который своими глазами увидел и снял ужасы Бучи, Ирпеня и Гостомеля, а также первые эмоции людей после деоккупации Киевщины, Харьковщины, Херсонщины.
24 февраля состоится премьера документального проекта под названием «Год» от команды «Мир наизнанку», в котором Дмитрий Комаров показал войну с тех ракурсов, которые не показывают в новостях. Съемочная группа не раз попадала под обстрелы вместе с силами обороны Украины, но продолжала снимать.
"Я никогда не забуду Киев в первую неделю войны. Она была не просто близко - она была уже почти в городе. Через блокпост возле Лавина мола на Кольцевой обычные машины уже не пропускали, потому что дальше дорога простреливалась. Мы с военными неслись на бешеной скорости по абсолютно пустой Кольцевой, чтобы минимизировать риск, что в машину что-то прилетит. Вокруг непрерывно слышали взрывы, стояли сгоревшие авто. Не доезжая до Гостомеля была уже настоящая война. Это были не просто съемки - мы были бок о бок с Силами обороны, только в руках вместо оружия - камеры", - рассказал Дмитрий Комаров.
Он подчеркнул, что его обязанность как журналиста и как украинца – документировать ужасающие преступления россиян против нашего народа и показывать реальную картину.
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"Поэтому мы не выключали камеры, даже тогда, когда хотелось закрыть глаза. Мы покажем то, чего не было в новостях, без прикрас и смягчений. Это возможность посмотреть на важнейшие события этого года совсем с другого ракурса", - добавил ведущий.
Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.
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