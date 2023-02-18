Представительница от Украины на конкурсе красоты Виктория Апанасенко поделилась важной для себя и семьи новости.

Виктория Апанасенко, украинская модель и обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021", получила предложение выйти замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте, опубликовав романтические фотографии с возлюбленным.

На фото пара держится за руки, а Виктория показывает обручальное кольцо. Виктория ранее также выразила благодарность своей семье и друзьям за их поддержку и важность в ее жизни.

Девушка не охотно говорит о личной жизни, об избраннике модели известно, что он украинец и борется на своем фронте.

«Я сказал ДА. Люблю тебя, моя Вселенная. Любовь победит тьму» - написала Виктория.

В сети принялись делиться мнением:

«Омг поздравляю красотка!; Желаю вам всего самого лучшего; Поздравляем прекрасную королеву; совет да любовь!💞;

Поздравляю дорогая!!!! Мои наилучшие пожелания вам двоим!!!❤️моя королева! Ты заслуживаешь лучшего😍».

Стоит отметить, Виктория Апанасенко представляла Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2021" в Израиле и заняла второе место. Сейчас она продолжает заниматься модельной карьерой и активно участвует в благотворительных проектах.

Напомним, известный украинский актер высказался по поводу повестки и пойдет ли он служить.

Также сообщалось, что Комаров из "Мир наизнанку" решил показать украинцам то, что не давали в новостях.

Кроме того, Politeka.net писала, что телеведущая Мария Ефросинина поделилась своими переживаниями, провожая мужа на фронт.