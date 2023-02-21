Несподівано помер молодший брат популярної американської актриси Гейден Панеттьєр, яка також є екс-нареченою українського боксера Володимира Кличка. Йому було лише 28 років. Про трагедію повідомляє CNN.

За словами представника Гайден Кейсі Кітчен, причина смерті Янсена Панеттьєр поки не відома, ведеться розслідування. Інсайдери розповіли, що він останнім часом страждав від депресії та тривожності.

Янсен Панеттьєр розпочав свою кар'єру як дитячий актор на початку 2000-х років разом зі своєю сестрою, найбільш відомою за серіалами «Герої» та «Нешвілл». Він прославився завдяки ролям у «Навіть Стівенс», «Ікс», «Смугасті перегони», «Малюк із бойовими мистецтвами», «Ходячі мерці», «Ідеальна гра» та «Як високо 2». Остання його робота – роль у фільмі «Кохання і не кохання» 2022 року. Янсен Панеттьєр також був художником-початківцем.

Нагадаємо, Гейден Панеттьєр із Володимиром Кличком були заручені, в 2014 році у них народилася дочка Кая Євдокія. Але пара розпалася в 2019, коли в актриси почалися проблеми із забороненими речовинами та алкоголем. Опіку над донькою отримав Володимир.

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