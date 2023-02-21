Внезапно скончался младший брат популярной американской актрисы Хайден Панеттьери, которая также является экс-невестой украинского боксера Владимира Кличко. Ему было всего 28 лет. О трагедии сообщает CNN.

По словам представителя Хайден Кейси Китчен, причина смерти Янсена Панеттьери пока не известна, ведется расследование. Инсайдеры рассказали, что он в последнее время страдал от депрессии и тревожности.

Янсен Панеттьери начал свою карьеру в качестве детского актера в начале 2000-х годов вместе со своей сестрой, наиболее известной по сериалам «Герои» и «Нэшвилл». Он прославился благодаря ролям в «Даже Стивенс», «Икс», «Полосатые гонки» , «Малыш с боевыми искусствами», «Ходячие мертвецы», «Идеальная игра» и «Как высоко 2». Последняя его работа — роль в фильме «Любовь и не любовь» 2022 года. Янсен Панеттьери также был начинающим художником.

Напомним, Хайден Панеттьери с Владимиром Кличко были помолвлены, в 2014 году у них родилась дочь Кайя Евдокия. Но пара распалась в 2019, когда у актрисы начались проблемы с заперещенными веществами и алкоголем. Опеку над дочкой получил Владимир.

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