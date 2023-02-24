Як пише Politeka.net, Ольга Атанасова - відома українська актриса, яка зіграла в серіалах "Кадетство" та "Папаньки". Зірка в інтерв'ю Аліні Доротюк розповіла, що дізналася про смерть отця Анатолія Лук'яненка, який помер ще кілька років тому. Актриса зізналася, що стосунки з батьком у неї складалися не найкращим чином.

"Я дізналася, що помер мій батько. Наскільки ти знаєш, у нас не було близьких стосунків вже дуже давно. У нас були близькі стосунки, коли тільки я була маленькою дитиною, він був для мене навіть важливіший за маму до якогось періоду", – сказала Ольга.

Також зірка зазначила, що дізналася у несподіваній розмові про смерть батька. Як виявилося, він помер ще два роки тому, і їй про це розповіли випадково.

"Я не знаю, що було б, якби я дізналася, що мені зателефонували і сказали, що це вчора було, наприклад. Напевно, у мене були б зовсім інші вчинки. Я б якось інакше щось зробила б. Ну як мінімум, я б поїхала до нього.Чесно, я не знаю, що я робила б. Але я дізналася про це як факт. І я дізналася не від людей, які жили з ним, розумієш. А просто з друзями за каву ось так ось дізналася. Я дізналася, що він помер два роки тому", - розповіла дочка актора.

Варто зазначити, Анатолій Лук'яненко – відомий український актор. Зірка у 80-х та 90-х знімався багато у радянських та українських фільмах.

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