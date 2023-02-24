Как пишет Politeka.net, Ольга Атанасова - известная украинская актриса, которая сыграла в сериалах "Кадетство" и "Папаньки". Звезда в интервью Алине Доротюк рассказала, что узнала о смерти отца Анатолия Лукьяненко, который умер еще несколько лет назад. Актриса призналась, что отношения с отцом у нее складывались не самым лучшим образом.

"Я узнала, что умер мой отец. Насколько ты знаешь, у нас не было близких отношений уже очень давно. У нас были близкие отношения, когда только я была маленьким ребенком, он был для меня даже важнее мамы до какого-то периода", - сказала Ольга.

Также звезда отметила, что узнала в неожиданном разговоре о смерти отца. Как оказалось, он умер еще два года назад и ей об этом рассказали случайно.

"Я не знаю, что было бы, если бы я узнала, что мне позвонили и сказали, что это вчера было, например. Наверное бы у меня были совсем другие поступки. Я бы как-то по другому что-то сделала бы. Ну как минимум, я бы поехала к нему. Честно, я не знаю, что я делала бы. Но я узнала об этом как факт. И я узнала не от людей, которые жили с ним, понимаешь. А просто с друзьями за кофе вот так вот узнала. Я узнала, что он умер два года назад", - рассказала дочь актера.

Стоит отметить, Анатолий Лукьяненко - известный украинский актер. Звезда в 80-х и 90-х снимался много в советских и украинских фильмах.

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