Скандал почався ще в листопаді 2022, коли прямо напередодні запланованого концерту в одному з ТЦ Дніпра Олег Скрипка раптово скасував свій виступ, виправдавши це нібито небажанням наражати глядачів концерту на підвищену небезпеку обстрілів. Тоді музиканта засипали гнівними коментарями. Організатори обрали нову дату та перенесли концерт на 26 лютого.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист заявив, що виступ у Дніпрі знову скасовується.

"У зв'язку з підвищеною загрозою ракетних обстрілів - захід, який мав відбутися 26.02 о 18:00 у концертному холі торгівельного центру "Мост-Сіті" м. Дніпро скасовано", — повідомив Олег Скрипка та додав, що кошти за квитки можна повернути.

Розчаровані шанувальники лідера "Воплі Відоплясова" в коментарях обурюються:

"Ну, хоча б не в ніч на 26.02 повідомив, як минулого разу. І на тому дякуємо";

"І хто ти після цієї епопеї, яка тягнеться з листопада 2022-го, Олеже? Що ти і довів";

"Ну от … і так не густо виступів класних артистів в Дніпрі, ще й цей концерт відмінили 😢";

"Мені ще цікаво, а кошти віддаються в якому співвідношенні. 100% витрачених грошей! Чи 40 % ?".

Нагадаємо, Олег Скрипка збентежив заявою про роль путіна.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка різко висловився про українських гастролерів в РФ.