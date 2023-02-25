Скандал начался еще в ноябре 2022 года, когда прямо накануне запланированного концерта в одном из ТЦ Днепра Олег Скрипка внезапно отменил свое выступление, оправдав это якобы нежеланием подвергать зрителей концерта повышенной опасности обстрелов. Тогда музыканта засыпали гневными комментариями. Организаторы выбрали новую дату и перенесли концерт на 26 февраля.

В этот раз на своей странице в Instagram артист заявил, что выступление в Днепре снова отменяется.

"В связи с повышенной угрозой ракетных обстрелов - мероприятие, которое должно было состояться 26.02 в 18:00 в концертном холле торгового центра "Мост-Сити" г. Днепр отменено", - сообщил Олег Скрипка и добавил, что средства за билеты можно вернуть.

Разочарованные поклонники лидера "Вопли Видоплясова" в комментариях возмущаются:

"Ну, хотя бы не в ночь на 26.02 сообщил, как в прошлый раз. И на том спасибо";

"И кто ты после этой эпопеи, которая тянется с ноября 2022-го, Олег? Что ты и доказал";

"Ну вот… и так негусто выступлений классных артистов в Днепре, еще и этот концерт отменили 😢";

"Мне еще интересно, а средства отдаются в каком соотношении. 100% потраченных денег! Или 40%?".

Напомним, Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.