Про це повідомила сама Олена Мозгова, пише Politeka.net.

На своїй сторінці в Facebook продюсерка, опублікувавши фото з лікарні, повідомила: «Все буде добре) з наркозу вийшла. Всім здоров’я».

Про причину операції і подробиці про свій стан здоров’я продюсерка розповідати не стала.

Друзі і підписники Олени бажають їй швидкого одужання і здоров’я.

«Бережіть себе! Одужання якнайшвидше!», «Бажаю здоров’я і сил», «Господньої опіки вам, Пані Олено!», «Одужуй швидше».

Згодом Мозгова зізналася, що лежить в лікарні, але подумки вже вдома, адже є дуже важливі справи.

«Частина одежі для поранених прийшла, сьгодні доїдуть шкарпетки і можна відправляти все разом у шпиталь. Там чекають. І тому ранком, після огляду помчу додому відправити то все!», - повідомила продюсерка, подякувавши людям, які допомогають.

Через деякий час Мозгова знов вийшла на зв’язок, повідомивши, що вона щаслива.

«Все перепакувала, склала в один бокс і відправила на Павлоград у шпиталь, нашим пораненим Героям. Дякую, Люди, що ви Люди! Дякую всім, хто долучився!...», - написала Мозгова на своїй сторінці.

Нагадаємо, раніше Олена Мозгова розкритикувала українських зірок, які хизуються допомогою ЗСУ.

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