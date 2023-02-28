Об этом сообщила сама Елена Мозговая, пишет Politeka.net.
На своей странице в Facebook продюсер, опубликовав фото из больницы, сообщила: «Все будет хорошо) из наркоза вышла. Всем здоровье».
О причине операции и подробностях о своем состоянии здоровья продюсер рассказывать не стала.
Друзья и подписчики Алены желают ей скорейшего выздоровления и здоровья.
«Берегите себя! Выздоровления как можно быстрее!», «Желаю здоровья и сил», «Господней опеки вам, пани Алена!», «Выздоровливай быстрее».
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Впоследствии Мозговая призналась, что лежит в больнице, но мысленно уже дома, ведь есть очень важные дела.
«Часть одежды для раненых пришла, сегодня доедут носки и можно отправлять все вместе в госпиталь. Там ждут. И потому утром, после осмотра помчу домой отправить все!», - сообщила продюсер, поблагодарив людей, которые помогают.
Через некоторое время Мозговая снова вышла на связь, сообщив, что она счастлива.
«Все переупаковала, сложила в один бокс и отправила на Павлоград в госпиталь, нашим раненым Героям. Спасибо, люди, что вы люди! Благодарю всех, кто присоединился!...», - написала Мозговая на своей странице.
Напомним, ранее Алена Мозговая раскритиковала украинских звезд, которые хвастаются помощью ВСУ.
Также сообщалось, что звезда "1+1" Падалко показала, что произошло на концерте группы "Антитела" в Лондоне.