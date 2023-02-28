На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що напередодні росіяни атакували Київ вночі 14-ма іранськими дронами, 11 з яких збили наші сили ППО - 9 з них в районі Києва. Є влучання у Хмельницькому. Там загинули двоє рятувальників ДСНС – Владислав Дворак (фото 1) та Сергій Севрук (фото 2). Вони вже працювали на місці першого влучання, коли в те саме місце стався другий «приліт».

Ракетна атака, яка 27 лютого мала би відбутися слідом за атакою дронів, не сталася, ймовірно, через диверсію білоруських партизанів, які пошкодили військовий літак А-50У. Таке припущення зробив військовий експерт Роман Світан і пояснив чому (відео 3). Інцидент на аеродромі в білоруських Мачулищах російська влада коментувати відмовилася, як і напередодні білоруська.

Перший батальйон ЗСУ завершив навчання з експлуатації БМП Бредлі (відео 4) – повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Також Марічка Падалко розповіла, як Боно, учасник ірландського гурту U2, підтримав українців на концерті «Антитіла» у Лондоні і заспівав разом з українським гуртом (відео 10).

«Я б ніколи не задирався б з українцями, ніколи! Ця війна - не просто війна за територію і за суверенітет. Йдеться про порядність і про гідність, що протистоять пануванню і темряві, і ми хочемо, щоб порядність і гідність перемогла заради всіх нас», - заявив Боно.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.