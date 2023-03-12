Як пише Politeka.net, Віталій Кім – один із найпопулярніших українських голів обласних державних адміністрацій, який прославився завдяки своїм ефірам на початку повномасштабного вторгнення. Також чиновник має блог в Інстаграм, де за ним стежать сотні тисяч українців. І цього разу Кім опублікував фотографію, заінтригувавши українців своїм повідомленням.
"А що ми задумали, я не розповім;)", - написав Віталій.
Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі:
"Наша мрія, щоб Ваш задум вибухнув)!";
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"Нехай все задумане збувається! У добрий час!";
"Натхнення Вам у задумах!!)) Творіть бавовну))";
"Знаємо, що тільки добре задумали. Головне, будьте здорові!";
"Ми молимося за виконання задуманого!! І знаємо, що все здійсниться...";
"Удачі у ваших задумах! Нехай мрії всієї України здійсняться!";
"А ми знаємо - щось цікаве. Нехай все вийде! Ми тримаємо кулачки! Головне щоб усі були живі, здорові! І все буде Україна";
"З нетерпінням чекаємо на звільнення Кінбура і лівого берега!";
"Слава нашим мужнім захисникам. Нехай Господь Бог оберігає та допомагає у всьому".
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