Як пише Politeka.net, Віталій Кім – один із найпопулярніших українських голів обласних державних адміністрацій, який прославився завдяки своїм ефірам на початку повномасштабного вторгнення. Також чиновник має блог в Інстаграм, де за ним стежать сотні тисяч українців. І цього разу Кім опублікував фотографію, заінтригувавши українців своїм повідомленням.

"А що ми задумали, я не розповім;)", - написав Віталій.

Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі:

"Наша мрія, щоб Ваш задум вибухнув)!";

"Нехай все задумане збувається! У добрий час!";

"Натхнення Вам у задумах!!)) Творіть бавовну))";

"Знаємо, що тільки добре задумали. Головне, будьте здорові!";

"Ми молимося за виконання задуманого!! І знаємо, що все здійсниться...";

"Удачі у ваших задумах! Нехай мрії всієї України здійсняться!";

"А ми знаємо - щось цікаве. Нехай все вийде! Ми тримаємо кулачки! Головне щоб усі були живі, здорові! І все буде Україна";

"З нетерпінням чекаємо на звільнення Кінбура і лівого берега!";

"Слава нашим мужнім захисникам. Нехай Господь Бог оберігає та допомагає у всьому".

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