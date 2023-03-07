Известный на всю Украину глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о том, что получил травму и не на шутку встревожил украинцев.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким стал известным на всю Украину в начале войны. Он записывал "успокоительные" видео для все страны, а затем стал героем множества мэмов, чем и полюбился миллионам украинцев.

А в этот раз Виталий взволновал украинцев, так как сообщил, что получил травму ноги. Он опубликовал в своем Instagram фото с перемотанной бинтами ногой и рассказал, что надорвал мышцу на ноге.

"Спорт – это жизнь. Правда бывают нюансы. Травмировал ногу (надрыв мышцы). Отбрехался от гипса, но ходить запрещают. На работу все равно пойду, но придется отменить поездки по области и кучу мероприятий на ближайшие 2-3 недели", - поделился Ким.

Украинцы не на шутку встревожились из-за травмы чиновника-любимца, и принялись писать слова поддержки в комментариях:

"Скорейшего восстановления! Спасибо, что вы у нас есть".

"Выздоравливайте, пусть Господь исцелит вашу ножку".

"Выздоравливайте скорее, вы очень нужны Украинскому народу!".

"Выздоравливайте и берегите себя, вы нужны людям".

"Берегите себя".

"На работу все равно пойду".

"Очень плохо, выздоравливайте!".

"Выздоравливайте скорее!".

"Выздоравливайте как можно быстрее".

"Надеюсь твои 2-3 недели будут действительно 2-3 недели, а не те 2-3 недели о которых мы наслышаны".

"Виталий Маркович, выздоравливайте! Вы красавчик!".

"Выздоравливайте, вы нам нужны".

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