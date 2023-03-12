Как пишет Politeka.net, Виталий Ким - один из самых популярных украинских глав областных государственных администраций, который прославился благодаря своим эфирам в начале полномасштабного вторжения. Также у чиновника есть блог в Инстаграм, где за ним следят сотни тысяч украинцев. И в этот раз Ким опубликовал фотографию, заинтриговав украинцев своим сообщением.
"А что мы задумали, я не расскажу ;)", - написал Виталий.
Фанаты поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии:
"Наша мечта, чтобы Ваш замысел взорвался)!";
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"Пусть все задуманное сбывается! В хорошее время!";
"Вдохновения Вам в замыслах!!)) Творите хлопок))";
"Знаем, что только хорошо задумали. Главное, будьте здоровы!";
"Мы молимся за исполнение задуманного!! И знаем, что все исполнится...";
"Удачи в ваших замыслах! Пусть мечты всей Украины исполнятся!";
"А мы знаем -что то.... интересное. Пусть все получится! Мы держим кулачки! Главное чтобы все были живы, здоровы!И все будет Украина";
"С нетерпением ждём освобождения Кинбура и левого берега!";
"Слава нашим мужественным защитникам. Пусть Господь Бог оберегает и помогает во всем".
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