Відома фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко з власного досвіду розповіла, як насправді харчуються британці.

Після повномасштабного вторгнення рф Аніта Луценко разом із донькою тимчасово оселилися в Великобританії. Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка "Зважені та щасливі" розповіла, що стереотипні уявлення про те, що їдять британці, не відповідають дійсності.

"Сніданок в Британії традиційно це: пластівці+молоко або гранола + повний Інглиш брекфест (яйця, сосиски чи бекон, щось типу нашої кров’янки, боби, щось типу наших дерунів) + тост + джем. До слова, ВІВСЯНКА це традиційна шотландська їжа (солона). Англійці, якщо їдять вівсянку (рідко), то солодку. Є усіляки приколи один над одним, але всі знають що це шотландська тема. Вівсянку в Британії в закладах в меню, мабуть, ніколи не бачила. В супермаркеті є суха звичайно. Але то Шерлок Холмс карти попутав)", — пише тренерка.

Крім того, у британців є ще такий традиційний сніданок: рис+риба+карі.

"Нереально смачно. Просто неможливо відірватись. Так їли раніше, а може і зараз в заможних будинках. Я закохалась в цю страву! Трохи гостренька - коротше на все життя любов. Рибу варять, до речі, в молоці чомусь", — додала тренерка.

На ланч (наш обід) там традиційно їдять або сендвіч, або суп, або салат.

Потім іде Чай (той самий 5 оклок ті). Чай п'ють із молоком або без. При цьому в закладах часто вас не питають і за замовчуванням наливають молоко. До чаю на красивій етажерці подають тістечка та сендвічі.

Вечеря у британців, як наші повноцінні обід чи вечеря: мясо, риба, птиця + овочі чи макарони чи рис.

"💋Моє уявлення про їжу Британії, як і багато інших речей, не мало нічого спільного з реальністю, тим цікавіше ❤️

👀 Усі, кого я тут знаю, їдять так:

Сніданок - кава

Ланч - чай + сендвіч

Вечеря - як у нас повноцінна ситна. Десерти ніколи не вживають з чайком після їжі - окремо )) рідко після їжі десерт. Скоріше якщо свято якесь. Десерти тут - ну таке собі- чесно, ніякі, тож ніякого соблазну 😅😅 Пьють без тостів, навіть на святах) просто кажуть «чирс» типу «будьмо».

P.S. Готують вдома просто фантастично! Як в найкращих кулінарних шоу", — додала Аніта Луценко.

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