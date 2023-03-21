Про це, як пише Politeka.net, повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.
За його словами, на Бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила противника та ворожі склади.
«Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх 24/7»,- зазначив Сирський.
Також генерал-полковник відзначив роботу артилеристів 24-ї бригади ім. Короля Данила, які завдають потужних ударів по позиціях ворога.
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«А десантники 80-ї бригади стримують штурми противника не даючи йому просунутись вперед. Подвиг кожного нашого воїна увійде в історію України», - підкреслив Сирський.
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