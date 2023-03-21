Пол Грант був знайдений непритомним біля вокзалу Кінгс-Крос у Лондоні, повідомляє The Guardian.
Чоловіка у несвідомому стані було знайдено в четвер, а рано вранці в понеділок медики констатували його смерть.
Причина непритомності, а також смерті не розголошується.
"Моє серце розбите. Жодна дівчинка не заслуговує на те, щоб у неї відібрали батька. Він був так широко відомий, його так любили. Він пішов у небуття надто рано", – сказала дочка актора Софі Джейн Грант.
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Пол Грант почав свою кінокар'єру в 1980-ті роки. 1983 року він з'явився у фільмі "Зоряні війни". Епізод VI: Повернення Джедая.
Пізніше його можна було побачити у фільмі 1986 року Лабіринт.
Пол Грант також знімався у фільмі «Гаррі Поттер та філософський камінь».
У Гранта залишилися його дівчина Марія Дваєр, дві дочки та один син, а також прийомні діти та онуки.
«Пол був любов'ю всього мого життя. Найсмішніша людина, яку я знаю. Він зробив моє життя повним. Без нього життя ніколи не буде колишнім», - сказала кохана актора.
Рідні статі створили сторінку, щоб зібрати кошти на його похорон.
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