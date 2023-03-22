Так, цієї ночі країна-терорист знову запустила свої БПЛА в напрямку столиці.
«За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси «Shahed». Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені. За даними на цю мить - без жертв та руйнувань», - повідомив керівник КМВА Сергій Попко.
Повітряна тривога лунала і в інших областях України.
В Генштабі повідомили, окупанти вночі атакували Україну 21 дроном, 16 збили сили ППО. Противник для чергового масованого авіаційного удару використав БПЛА "Шахед-136".
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Додамо, також стали відомі додаткові деталі по терористичному удару по Одещині ввечері 21 березня.
Так, росіянами було випущено три керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря.
Дві ракети збито силами ППО.
Одна ракета влучила у 3-х поверхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.
У наслідок ракетного удару постраждали 4 людини, три з них отримали легкі поранення вибуховою хвилею, одна людина госпіталізована.
Нагадаємо, раніше росіяни вдарили ракетами по житловим кварталам - кадри наслідків.
Крім того, повідомлялось, що черговий план Путіна провалився.
Також Politeka.net писала про трагедію в навчальному центрі "Десна".