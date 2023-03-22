Українські захисники розгромили одну із позицій ворога, багато загиблих.

Про це, як пише Politeka.net, розповів відомий журналіст та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

«А у мене для вас чудові новини від нашої розвідки ССО підрозділів "Бандерлоги" та "Обрій". Хлопці знайшли у селі Мала Білозерка Василівського району дуже цінну здобич. Командний пункт окупантів сам собою гідна мета, але там ще й установка РЕБ! Ну не могли розвідоси пройти повз таку красу. РЕБ та компункт це у пріоритеті», - повідомив Сазонов.

За словами журналіста, окупанти дуже серйозно охороняли цей об'єкт, але це лише розбурхало азарт українських захисників. Як тільки артилерія отримала координати, було завдано удару.

«Не врятував їх великий підвал у приміщенні. Попередньо 15 двохсот і 10 трьохсот. Красиво – всі метушаться, бігають, на місці швидкі, труповозки», – повідомив Сазонов про результати удару.

Також Кирило Сазонов повідомив, що на місце прибули не лише представники ГРУ, а й ФСБ.

«Отже, заглушили гарну рибку. Слава нашій розвідці ССО і влучній арті, слава Україні!», - наголосив Сазонов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зросла кількість жертв нової атаки.

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