Там, як повідомляють місцеві пабліки, зіштовхнулися судна, пише Politeka.net.

«Корабель влетів в пришвартоване судно, яке зачепило пантон і його трап врізався в набережну», - йдеться у повідомленні.

Подробиць про судна, а також про інші наслідки зіткнення поки не повідомляється. На зробленому з місця НП фото можна побачити, що набережна пошкоджена.

Додамо, тим часом стало відомо про серйозну катастрофу у Сіамській затоці.

Там танкер-продуктовоз OCEAN MARINE зіткнувся з риболовецьким судном.

Внаслідок зіткнення судно затонуло. Трьої рибалок вдалося врятувати, одна людина загинула.

Також одна людина вважається безвісти зниклою.

Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт» – один з сучасних і високомеханізованих портів на Дунаї, він є європейськими воротами країни, важливою транспортною ланкою, які з’єднують країни Центральної і Північної Європи з країнами Чорного і Середземного морів. До акваторії Ізмаїльського порту відноситься водний простір Кілійського гирла річки Дунай від 85 до 94 кілометра, рахуючи від лівого берега до умовної лінії державного кордону України, яка проходить по фарватеру річки.

Порт засновано на початку ХIХ століття.

Нагадаємо, трагедією обернулася масштабна рятувальна операція під Одесою.

Також повідомлялось, що 18-річний син загинув на очах у батька.

Крім того, Politeka.net писала, що росія знайшла спосіб загострити ситуацію між Україною і Молдовою.