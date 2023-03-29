Від бабусі хлопця досі приховують, що її улюбленого онука вже немає серед живих.

Про це розповіла українська співачка Ірина Федишин, двоюрідний брат якої Роман Климкович загинув в боях за Україну, пише Politeka.net.

Страшна звістка прийшла в родину Ірини Федишин у лютому. Роман Климкович ввідав своє життя за Батьківщину під Соледаром. Його тіло досі не можуть поховати.

«Ви мене також питали, чи вдалося забрати тіло? Не вдалося. Ми чекаємо», - розповіла Федишин на своїх сторінках в соцмережах.

Від бабусі Романа, якій 83 років, і досі приховують, що її онук загинув. Родина боїться, як вона це перенесе.

«Хоча вона вже кілька разів запитувала про нього. Він був її улюбленцем. Я розумію, що вона має право знати... Але є страх, як вона перенесе цю звістку. Вона багато молиться. І я думаю, що молитва - це те, що йому зараз дуже потрібно», - розповіла Федишин, ледь стримуючи сльози.

Також співачка показала останнє листування з Романом. Ця переписка завершилася словами від нього «Вітання від мене всім!!!».

Також Ірина Федишин розповіла, що бронежилет її брата тепер буде рятувати життя іншим. Роман носив його якийсь час, потім у військовій частині отримав інший.

«Ромчику, цей бронежилет…, ніби тебе обійняла. Світла тобі пам’ять, мій братику, Герою України…», - каже Ірина, стискаючи бронежилет.

У коментарях шанувальники і підписники Федишин висловлюють співчуття її родині:

«Не можна повірити,що стільки хлопців,як ваш брат,вже не повернеться.Не можна без сліз і співчуття дивитися на те, скільки хоронять наших захисників України.Я просто за кожним разом молюся за їхні душі і так само співчуваю вам, Ірино, бо то страшна втрата»,

«Тримайтесь,вічна пам'ять нашим захисникам нашим Героям, які віддали своє життя за нашу неньку Україну..Не пробачимо ніколи. А вам щирі співчуття.Це великий біль та смуток .Вічна пам'ять Герою»,

«Щирі вам співчуття. Світла пам'ять брату і всім Героям які полягли за нашу Україну. Герої не вмирають, вони житимуть вічно у наших серцях. Тримайтеся, це дуже боляче».

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