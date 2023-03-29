Об этом рассказала украинская певица Ирина Федишин, двоюродный брат которой Роман Климкович погиб в боях за Украину, пишет Politeka.net.

Страшное известие пришло в семью Ирины Федишин в феврале. Роман Климкович отдал свою жизнь за Родину под Соледаром. Его тело до сих пор не могут похоронить.

«Вы меня тоже спрашивали, удалось ли забрать тело? Не удалось. Мы ждем», – рассказала Федишин на своих страницах в соцсетях.

От бабушки Романа, которой 83 лет, до сих пор скрывают, что ее внук погиб. Семья боится, как она это перенесет.

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«Хотя она уже несколько раз спрашивала его. Он был ее любимцем. Я понимаю, что она имеет право знать... Но есть страх, как она перенесет это известие. Она много молится. И я думаю, что молитва – это то, что ему сейчас очень нужно», – рассказала Федишин, едва сдерживая слезы.

Также певица показала последнюю переписку с Романом. Эта переписка завершилась словами от него «Привет от меня всем!!!».

Также Ирина Федишин рассказала, что бронежилет ее брата теперь будет спасать жизнь другим. Роман носил его некоторое время, потом в воинской части получил другой.

«Ромчик, этот бронежилет…, словно тебя обняла. Светлая тебе память, мой братик, Герой Украины…», - говорит Ирина, сжимая бронежилет.

В комментариях поклонники и подписчики Федишин выражают соболезнования ее семье:

«Нельзя поверить, что столько ребят, как ваш брат, уже не вернется. Нельзя без слез и сочувствия смотреть на то, сколько хоронят наших защитников Украины. Я просто каждый раз молюсь за их души и так же сочувствую вам, Ирина, потому что это страшная потеря»,

«Держитесь, вечная память нашим защитникам, нашим Героям, которые отдали свою жизнь за нашу неньку Украину… Не простим никогда. А вам искренние соболезнования. Это большая боль и печаль. Вечная память Герою»,

«Искренние вам соболезнования. Светлая память брату и всем Героям, павших за нашу Украину. Герои не умирают, они будут жить вечно в наших сердцах. Держитесь, это очень больно"

Напомним, на фронте погиб знаменитый танцор и чемпион Украины.

Также сообщалось о гибели на фронте братьев-близнецов.

Кроме того, Politeka.net писала, что на могиле легендарного "Да Винчи" нашли записку с мощным посланием.