Цього разу на своїй сторінці в Instagram Аніта Луценко показала, як приготувати томатний суп із сочевицею.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

1 л бульйону

1 склянка червоної сочевиці

1 склянка томатного соусу або томатів у власному соку

1 невелика цибулина

0,5 стеблини селери

0,5 морквини

100 г копчених ковбасок

1 ч. л. часниково-імбирної пасти

оливкова олія

сіль

До бульйону всипаємо склянку сочевиці та відварюємо її. На оливковій олії обсмажуємо дрібно нарізану цибулю, моркву та селеру, додаємо ложку часниково-імбирної пасти, томатний соус та даємо овочам трохи протушкуватися під кришкою. Викладаємо засмажку до бульйону з сочевицею, солимо за смаком та варимо до готовності.

Подаємо суп разом зі шматочкапи копченої ковбаси, а також прикращаємо свіжою зеленню.

Раніше Аніта Луценко писала, що аби почати менше їсти, варто записувати все, що ви споживаєте. Причому важливо робити це в момент одразу після прийому їжі. За словами тренерки, просто фіксація абсолютно кожного шматочка їжі чи випитого напою вже гарантовано сприятиме вашому схудненню. Ще кориснішим буде вносити ці дані в застосунок, що рахує ккал і склад по білкам, жирам та вуглеводам. Це дозволить зрозуміти, що часто ми не доїдаємо білку, а переїдаємо жиру та вуглеводів.

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