Цього разу на своїй сторінці в Instagram Аніта Луценко показала, як приготувати томатний суп із сочевицею.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 1 л бульйону
- 1 склянка червоної сочевиці
- 1 склянка томатного соусу або томатів у власному соку
- 1 невелика цибулина
- 0,5 стеблини селери
- 0,5 морквини
- 100 г копчених ковбасок
- 1 ч. л. часниково-імбирної пасти
- оливкова олія
- сіль
До бульйону всипаємо склянку сочевиці та відварюємо її. На оливковій олії обсмажуємо дрібно нарізану цибулю, моркву та селеру, додаємо ложку часниково-імбирної пасти, томатний соус та даємо овочам трохи протушкуватися під кришкою. Викладаємо засмажку до бульйону з сочевицею, солимо за смаком та варимо до готовності.
Подаємо суп разом зі шматочкапи копченої ковбаси, а також прикращаємо свіжою зеленню.
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Раніше Аніта Луценко писала, що аби почати менше їсти, варто записувати все, що ви споживаєте. Причому важливо робити це в момент одразу після прийому їжі. За словами тренерки, просто фіксація абсолютно кожного шматочка їжі чи випитого напою вже гарантовано сприятиме вашому схудненню. Ще кориснішим буде вносити ці дані в застосунок, що рахує ккал і склад по білкам, жирам та вуглеводам. Це дозволить зрозуміти, що часто ми не доїдаємо білку, а переїдаємо жиру та вуглеводів.
Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.
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Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.