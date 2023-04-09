Цього разу на своїй сторінці в Instagram Аніта Луценко показала, як приготувати томатний суп із сочевицею.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

  • 1 л бульйону
  • 1 склянка червоної сочевиці
  • 1 склянка томатного соусу або томатів у власному соку
  • 1 невелика цибулина
  • 0,5 стеблини селери
  • 0,5 морквини
  • 100 г копчених ковбасок
  • 1 ч. л. часниково-імбирної пасти
  • оливкова олія
  • сіль

До бульйону всипаємо склянку сочевиці та відварюємо її. На оливковій олії обсмажуємо дрібно нарізану цибулю, моркву та селеру, додаємо ложку часниково-імбирної пасти, томатний соус та даємо овочам трохи протушкуватися під кришкою. Викладаємо засмажку до бульйону з сочевицею, солимо за смаком та варимо до готовності.

Подаємо суп разом зі шматочкапи копченої ковбаси, а також прикращаємо свіжою зеленню.

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Раніше Аніта Луценко писала, що аби почати менше їсти, варто записувати все, що ви споживаєте. Причому важливо робити це в момент одразу після прийому їжі. За словами тренерки, просто фіксація абсолютно кожного шматочка їжі чи випитого напою вже гарантовано сприятиме вашому схудненню. Ще кориснішим буде вносити ці дані в застосунок, що рахує ккал і склад по білкам, жирам та вуглеводам. Це дозволить зрозуміти, що часто ми не доїдаємо білку, а переїдаємо жиру та вуглеводів.

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.

Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.