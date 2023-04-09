В этот раз на своей странице в Instagram Анита Луценко показала, как приготовить томатный суп с чечевицей.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 л бульона

1 стакан красной чечевицы

1 стакан томатного соуса или томатов в собственном соке

1 небольшая луковица

0,5 стебля сельдерея

0,5 морковки

100 г копченых колбасок

1 ч. л. чесночно-имбирной пасты

оливковое масло

соль

В бульон всыпаем стакан чечевицы и отвариваем его. На оливковом масле обжариваем мелко нарезанный лук, морковь и сельдерей, добавляем ложку чесночно-имбирной пасты, томатный соус и даем овощам немного протушиться под крышкой. Выкладываем зажарку в бульон с чечевицей, солим по вкусу и варим до готовности.

Подаем суп вместе с кусочками копченой колбасы, а также украшаем свежей зеленью.

Ранее Анита Луценко писала, что чтобы начать меньше есть, следует записывать все, что вы потребляете. Причем важно это делать в момент сразу после еды. По словам тренера, просто фиксация абсолютно каждого кусочка пищи или выпитого напитка уже гарантированно будет способствовать вашему похудению. Еще более полезным будет вносить эти данные в приложение, которое считает ккал и состав по белкам, жирам и углеводам. Это позволит понять, что часто мы не доедаем белка, а переедаем жиров и углеводов.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

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