В этот раз на своей странице в Instagram Анита Луценко показала, как приготовить томатный суп с чечевицей.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 л бульона
- 1 стакан красной чечевицы
- 1 стакан томатного соуса или томатов в собственном соке
- 1 небольшая луковица
- 0,5 стебля сельдерея
- 0,5 морковки
- 100 г копченых колбасок
- 1 ч. л. чесночно-имбирной пасты
- оливковое масло
- соль
В бульон всыпаем стакан чечевицы и отвариваем его. На оливковом масле обжариваем мелко нарезанный лук, морковь и сельдерей, добавляем ложку чесночно-имбирной пасты, томатный соус и даем овощам немного протушиться под крышкой. Выкладываем зажарку в бульон с чечевицей, солим по вкусу и варим до готовности.
Подаем суп вместе с кусочками копченой колбасы, а также украшаем свежей зеленью.
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Ранее Анита Луценко писала, что чтобы начать меньше есть, следует записывать все, что вы потребляете. Причем важно это делать в момент сразу после еды. По словам тренера, просто фиксация абсолютно каждого кусочка пищи или выпитого напитка уже гарантированно будет способствовать вашему похудению. Еще более полезным будет вносить эти данные в приложение, которое считает ккал и состав по белкам, жирам и углеводам. Это позволит понять, что часто мы не доедаем белка, а переедаем жиров и углеводов.
Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.
Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.
Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.