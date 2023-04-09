На офіційній сторінці Патрона в Instagram опублікували кадри візиту знаменитого песика до госпіталю, де лікують наших саперів. Його провели в реанімацію, де лежить сапер Сергій Ленюк, який недавно втратив стопу під час виконання службових обов‘язків.

"Але те що я побачив у палаті — мене так вразило! На мене дивився усміхнений Сергій, він був надзвичайно позитивним. Його дружина теж усміхалась та була дуже приємною. І я задумався про весь неважливий сум, який я коли-небудь відчував. Події, які зараз з нами відбуваються — жахливі. Але поки є Сергій і його дружина, які усміхаються життю і його викликам — мені хочеться вірити лише в добре і прекрасне", — написали в ДСНС від імені знаменитого пса.

Патрон також побачився з іншими саперами, які теж пережили травматичні ампутації кінцівок.

"І поки я писав цей текст — Михайло розповів, що на Харківщині постраждав ще один мій колега, отримавши вогнепальне поранення голови (очей)🙁 А ще кілька днів тому ще один сапер втратив кінцівку. Ми допомагаємо абсолютно кожному, і в карусельці є інфографіка про те скільки ви прислали грошей, і скільки та куди ми їх надіслали. Але вже завтра ми дошлемо ще кошти постраждалим саперам, і фонд буде спустошений. Якщо у вас є можливість поповнити його — буду надзвичайно вдячний! ❤️", — додав сммник Патрона.

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