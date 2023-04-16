Цього разу на своїй сторінці в Instagram Аніта Луценко вирішила обговорити, як краще звертатися — на Ти чи на Ви.

"Як вам комфортно? У мене, наприклад, на ютубі звернення на ти! В программах всередині -також. Зовні- на ви. Бо, як на мене, коли ви вже в моїй команді, коли вже пітнієте і стогнете від болю і кайфу, а я кажу, що, крихітко, я тебе бачу, то як на мене, ми - одна команда і які тут вже на Ви) Я бачила тисячі поп, животів всіх форм і виглядів. Я ніколи не перепоказую фото комусь, бо це між нами. Ти і я! Ти і я знаємо, яка ти під час тренування зі мною … спітніла, стомлена, сваришся, падаєш, посміхаєшся, дивуєшся, пишаєшся собою в кінці", — пише тренерка.

Зірка "Зважені та щасливі" додала, що часто на вулиці люди просто кажуть їй привіт, бо обличчя знайоме з екрану.

"І ще одне. Мені важливіше почувати, що зі мною поводяться дружньо, поважно, професійно, з добротою в серці і при цьому я точно переживу ТИ. Ніж мати хамське, неповажне, проціджене від злості ВИ. Зручно англійцям і американцям) що так YOU, що так YOU) і не треба вирішувати, то до тебе, великої персони, поважно чи дуже поважно) можна просто оцінювати дії 😎 Мені взагалі пофіг! Як не звернись до мене, все одно нічого не зміниться, я це я", — наголосила Аніта Луценко.

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