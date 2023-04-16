В этот раз на своей странице в Instagram Анита Луценко решила обсудить, как лучше обращаться - на Ты или Вы.

«Как вам комфортно? У меня, например, на ютубе обращение на ты! В программах внутри - тоже. Снаружи вы. Потому что, как по мне, когда вы уже в моей команде, когда уже потеете и стонете от боли и кайфа, а я говорю, что, крошка, я тебя вижу, то по-моему, мы - одна команда и которые здесь уже на Вы) Я видела тысячи поп, животов всех форм и видов. Я никогда не передаю фото кому-то, потому что это между нами. Ты и я! Ты и я знаем, какая ты во время тренировки со мной… вспотела, устала, ссоришься, падаешь, улыбаешься, удивляешься, гордишься собой в конце", — пишет тренер.

Звезда "Зважені та щасливі" добавила, что часто на улице люди просто говорят ей привет, потому что лицо знакомое с экрана.

"И еще одно. Мне важнее чувствовать, что со мной обращаются дружески, уважительно, профессионально, с добротой в сердце и при этом я точно переживу ТЫ. Чем иметь хамское, неуважительное, процеженное от злости ВЫ. Удобно англичанам и американцам) что так YOU, что так YOU) и не надо решать, это к тебе, большой персоне, важно или очень важно) можно просто оценивать действия 😎 Мне вообще пофиг! Как не обратись ко мне, все равно ничего не изменится, я это я", — подчеркнула Анита Луценко.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.