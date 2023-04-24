Танцівниця Олена Шоптенко , зірка "Танців із зірками", показала, який талант у її сина. Зірка опублікувала кадри в Інстаграмі, де поділилася з українцями історією.

"Прийшли на чемпіонат Ред Булл із брейкдансу. Поки не як учасники, спочатку подивимося. Факт про мого сина, він майбутній брейкдансер", - написала Шоптенко.

"Ми тут жіночим складом і з сином прийшли на змагання брейкдансу. Справа в тому, що Ред Булл, а це австрійська компанія, щороку організовує великий міжнародний чемпіонат з брейкдансу. І так як я все ж таки трохи пов'язана з ним, мені дуже цікаво, а головне, моя дитина вже дуже давно розповідає про те, що танцює брейкданс, їй дуже подобається, тому я думаю, що сьогодні вона зможе подивитися за професіоналами і, можливо, в майбутньому це її надихне на те, щоб також танцювати. брейкдансу", - розповіла зірка у відео.

"Дуже класна атмосфера, круті бібої та бігерлс. Ви не знали, але в дитинстві я теж була в одній із B-boy-crew. Але цей факт я замовчую", - написала на наступний сторіс Шоптенко.

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