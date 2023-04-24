Танцівниця Олена Шоптенко , зірка "Танців із зірками", показала, який талант у її сина. Зірка опублікувала кадри в Інстаграмі, де поділилася з українцями історією.
"Прийшли на чемпіонат Ред Булл із брейкдансу. Поки не як учасники, спочатку подивимося. Факт про мого сина, він майбутній брейкдансер", - написала Шоптенко.
"Ми тут жіночим складом і з сином прийшли на змагання брейкдансу. Справа в тому, що Ред Булл, а це австрійська компанія, щороку організовує великий міжнародний чемпіонат з брейкдансу. І так як я все ж таки трохи пов'язана з ним, мені дуже цікаво, а головне, моя дитина вже дуже давно розповідає про те, що танцює брейкданс, їй дуже подобається, тому я думаю, що сьогодні вона зможе подивитися за професіоналами і, можливо, в майбутньому це її надихне на те, щоб також танцювати. брейкдансу", - розповіла зірка у відео.
Даніель Салем розповів про дуже важливу людину в житті: "Один за одного готові життя віддати"
Улюбления Вакарчука Христина Соловій розповіла про загибель відомого артиста: "Боляче зараз дивитися..."
У путіна підготовлено важливий указ, на що можуть наважитись в рф: "Якщо контрнаступ ЗСУ буде успішним..."
Матеріальну допомогу українцям призначатимуть за новими правилами: "більше 2 тисяч отримають навіть..."
Концерт Павлика скасовано, дружина звернулася до українців: "Мені боляче про це говорити..."
"Дуже класна атмосфера, круті бібої та бігерлс. Ви не знали, але в дитинстві я теж була в одній із B-boy-crew. Але цей факт я замовчую", - написала на наступний сторіс Шоптенко.
Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" скинула сорочку, вразивши рухами в міні
А ще Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танців зі зірками" розповіла, чому не вдається потоваришувати з батьками
Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців зі зірками" показала ефектну розминку у спортзалі