Танцовщица Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", показала, какой талант у ее сына. Звезда опубликовала кадры в Инстаграм, где поделилась с украинцами историей.
"Пришли на чемпионат Рэд Булл с брэйкданса. Пока не как участники, сначала посмотрим. Факт о моем сыне, он будущий брэйкдансер", - написала Шоптенко.
"Мы тут женским составом и с сыном пришли на соревнование брэйкданса. Дело в том, что Рэд Булл, а это австрийская компания, каждый год организовывает большой чемпионат международный по брэйкдансу. И так как я все же немного связана с ним, мне очень интересно, а главное, мой ребенок уже очень давно рассказывает о том, что танцует брэйкданс, ему очень нравится. Потому я думаю, что сегодня он сможет посмотреть за профессионалами и возможно, в будущем это его вдохновит на то, чтобы также танцевать. Возможно будет звездой украинского брэйкдансу", - рассказала звезда в видео.
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"Очень классная атмосфера, крутые бибои и бигерлс. Вы не знали, но в детстве я тоже была в одной из B-boy-crew. Но этот факт я умалчиваю", - написала на следующем сторис Шоптенко.
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