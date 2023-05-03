Про нові страшні атаки на мирні населені пункти за минулу добу розповів керівник Донецької ОВА Павло Кириленко, пише Politeka.net.
«Також вдень місто зазнало артобстрілу — поранено одну людину, пошкоджено два інфраструктурні об'єкти, п’ять багатоповерхівок і сім приватних будинків», - повідомив Кириленко.
На Волноваському напрямку під вогнем Градів була Новоукраїнка. Внаслідок атаки було пошкоджено один будинок.
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На Донецькому напрямку ворог двічі обстріляв Курахівську громаду — одна людина поранена у Ганнівці.
Крім того, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади.
На Горлівському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Північному.
Під обстрілами також опинились населені пункти Соледарської громади.
Всього сналідок обстрілів за добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини.
А от на Херсонщині росіяни вбили чоловіка на подвірʼї власного будинку.
Як повідомляють в Херсонські ОДА, російська армія вдарила по Токарівці Дарʼївської громади.
«Зранку росіяни гатили по житлових будинках. За попередньою інформацією, одна людина загинула. На подвірʼї власного будинку травми несумісні з життям отримав 47-річний чоловік», - повідомили в ОДА.
На місці працюють екстрені служби.
"Жах", "Яке жахіття...", "Нелюди", "В них немає нічого святого", - коментують українці у соцмережа наслідки нових жорстоких атак з боку росіян.
Також стало відомо, що вночі російська авіація запустила керовані авіабомби по селу Свеса в Сумській області.
Повідомляється, що вночі та зранку ворог здійснив 2 обстріли прикордоння – населених пунктів Свеської та Новослобідської громад. Зафіксовано 9 вибухів.
Вночі росіяни нанесли авіаудар (2 авіабомбами КАБ) по навчальному закладу й підприємству в селищі Свеса.
Крім того, зранку ворог бив з мінометів по території Новослобідської громади – 7 вибухів. Попередньо – без жертв.
Нагадаємо, минулої ночі Україна пережила нову велику атаку дронів-камікадзе.
Під ударом також опинився Київ.
Також повідомлялось про страшну пожежу на нафтобазі в росії після вибуху.