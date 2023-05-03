Про нові страшні атаки на мирні населені пункти за минулу добу розповів керівник Донецької ОВА Павло Кириленко, пише Politeka.net.

«Також вдень місто зазнало артобстрілу — поранено одну людину, пошкоджено два інфраструктурні об'єкти, п’ять багатоповерхівок і сім приватних будинків», - повідомив Кириленко.

На Волноваському напрямку під вогнем Градів була Новоукраїнка. Внаслідок атаки було пошкоджено один будинок.

На Донецькому напрямку ворог двічі обстріляв Курахівську громаду — одна людина поранена у Ганнівці.

Крім того, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Північному.

Під обстрілами також опинились населені пункти Соледарської громади.

Всього сналідок обстрілів за добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини.

А от на Херсонщині росіяни вбили чоловіка на подвірʼї власного будинку.

Як повідомляють в Херсонські ОДА, російська армія вдарила по Токарівці Дарʼївської громади.

«Зранку росіяни гатили по житлових будинках. За попередньою інформацією, одна людина загинула. На подвірʼї власного будинку травми несумісні з життям отримав 47-річний чоловік», - повідомили в ОДА.

На місці працюють екстрені служби.

"Жах", "Яке жахіття...", "Нелюди", "В них немає нічого святого", - коментують українці у соцмережа наслідки нових жорстоких атак з боку росіян.

Також стало відомо, що вночі російська авіація запустила керовані авіабомби по селу Свеса в Сумській області.

Повідомляється, що вночі та зранку ворог здійснив 2 обстріли прикордоння – населених пунктів Свеської та Новослобідської громад. Зафіксовано 9 вибухів.

Вночі росіяни нанесли авіаудар (2 авіабомбами КАБ) по навчальному закладу й підприємству в селищі Свеса.

Крім того, зранку ворог бив з мінометів по території Новослобідської громади – 7 вибухів. Попередньо – без жертв.

Нагадаємо, минулої ночі Україна пережила нову велику атаку дронів-камікадзе.

Під ударом також опинився Київ.

Також повідомлялось про страшну пожежу на нафтобазі в росії після вибуху.