Жителі російського міста Омськ поділилися знімками свого міста, шокувавши не лише українців, а й своїх співвітчизників.

У результаті в коментарях до знімків деякі росіяни припустили, що на знімках палаючий і розбомлений Бахмут.

«Поки не почитала опис, думала, що це Бахмут чи Мар'їнка»,

"Це Бахмут?".

Інші ж користувачі соцмереж із сарказмом поцікавилися у росіян, хто ж так «розбомбив» їхній Омськ.

«Де ви були, росіяни, коли Омськ бомбили?»,

«Так вас і бомбити не треба»,

«Дев'ять років бамбілі Омськ»,

"Велич, духовність і скрєпність",

"І це ще центр, елітний район",

«Діди так жили, вони живуть і дітям залишать»,

"Наш розбомблений Маріуполь виглядає краще" , - коментують користувачі знімки Омська, які також з'явилися в телеграм-каналі "Боже, яке кончене"

Тим часом стали відомі подробиці вибуху в окупованому Маріуполі.

«Азовсталь. Розмінування. Чотири російсько-донецькі сапери в лікарні. Два важких і за нестачі банку крові кандидати на вступ до хору кобзону. Добре. Маріуполь продовжує мстити на Азов-Сталі», - повідомив радник законного мера Маріуполя.

Додамо, що на жодну мить не припиняється битва за Бахмут. За словами одного з бійців, що воює на Бахмутському напрямку, «рубка йде за Медичний Коледж та Нову Пошту!»

«Працюємо у районі Індустріального Коледжу, вибиваємо щурів! На всіх інших позиціях – без змін! Корсунського – без змін! Тримаємо оборону!», - повідомляє захисник у своєму телеграм-каналі «Бахмутський» .

Нагадаємо, минулої ночі в Росії сталася нова "бавовна".

Також повідомлялося, що ФСБ епічно зганьбилися "замахом" на Путіна.

Крім того, Politeka.net писала, що вибухів у росії буде ще більше, "партизани" ні при чому.