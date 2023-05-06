Фітнес-тренерка, експерт шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко розкрила кілька цікавих фактів про українську та російську мови.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Аніта Луценко, яка після повномасштабного вторгнення рф разом із донечкою оселилася в Великобританії, розповіла наголосила, що російська мова вторинна, бо там дуже багато запозичень. Наприклад, британці можуть розуміти російські слова, бо багато з них мають французьке походження.

"Українська мова чисто технічно є другою в світі по милозвучністі після італійської. Як можна не хотіти перейти в Україні на українську? Чесно? Не розумію. Від слова зовсім. Якщо тут важкувато... то що казати про інше все в житті…просто недосяжне...", — пише тренерка.

Зірка "Зважені та щасливі" також навела кілька прикладів, які демонструють первинність української мови відносно російської.

"Колобок - від слова коло, круглий на россии - круглобока немає🤫

Очки - повинні бути наглазники, бо очі це також українське слово, заочник собственно тоже заглазник, а очная ставка - глазная ставка.

Повстанцы - повстання, укр. слово, на россії треба казати восстанці

Прачечная - укр. слово прати, не постирочная.

Вербное воскресенье на россии должно звучать як івовое.

Прапорщик - отвественный за флаг укр слово прапор, а на россии він був би флаговщік, але флаг це англійське слово", — пише Аніта Луценко.

Така ж ситуація і з сирниками, які на росії мали б називатися творожниками.

"Що там? Це ще яка мова «каверканая»? Навчіться нормально говорити мовою, а не ото всё. Через слово запозичене. Тож розставили все точки над И 😅😅😅 какие ещё точки над И ??? 🍾 і - то в Україні. А у вас точки над ё", — додала тренерка.

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.

Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.