Фитнес-тренер, эксперт шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко раскрыла несколько интересных фактов об украинском и русском языках.

В этот раз на своей странице в Instagram Анита Луценко, которая после полномасштабного вторжения рф вместе с дочерью поселилась в Великобритании, рассказала, что русский язык вторичен, потому что там очень много заимствований. Например, британцы могут понимать русские слова, потому что многие из них имеют французское происхождение.

"Украинский язык чисто технически второй в мире по благозвучию после итальянского. Как можно не хотеть перейти в Украине на украинский? Честно? Не понимаю. От слова совсем. Если здесь тяжеловато... то что говорить о другом все в жизни... просто недостижимо...", — пишет тренер.

Звезда "Зважені та щасливі" также привела несколько примеров, которые демонстрируют первичность украинского языка по отношению к русскому.

"Колобок – от слова коло, круглый на россии – круглобока нет 🤫

Очки – должны быть наглазники, потому что очі это тоже украинское слово, заочник собственно тоже заглазник, а очная ставка – глазная ставка.

Повстанцы – восстание, укр. слово, на россии надо говорить восстанцы

Прачечная - укр. слово прати, не постирочная.

Вербное воскресенье на россии должно звучать як ивовое.

Прапорщик – отвественный за прапор укр слово прапор, а на россии он был бы флаговщик, но флаг это английское слово", — пишет Анита Луценко.

Такая же ситуация и с сырниками, которые на россии должны называться творожниками.

"Что там? Это еще какой язык «каверканый»? Научитесь нормально говорить на языке, а не вот это все. Через слово заимствовано. Так что расставили все точки над И 😅😅😅 какие еще точки над И??? І - это в Украине. А у вас точки над ё", — добавила тренер.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.