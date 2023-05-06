В этот раз на своей странице в Instagram Анита Луценко, которая после полномасштабного вторжения рф вместе с дочерью поселилась в Великобритании, рассказала, что русский язык вторичен, потому что там очень много заимствований. Например, британцы могут понимать русские слова, потому что многие из них имеют французское происхождение.
"Украинский язык чисто технически второй в мире по благозвучию после итальянского. Как можно не хотеть перейти в Украине на украинский? Честно? Не понимаю. От слова совсем. Если здесь тяжеловато... то что говорить о другом все в жизни... просто недостижимо...", — пишет тренер.
Звезда "Зважені та щасливі" также привела несколько примеров, которые демонстрируют первичность украинского языка по отношению к русскому.
"Колобок – от слова коло, круглый на россии – круглобока нет 🤫
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Очки – должны быть наглазники, потому что очі это тоже украинское слово, заочник собственно тоже заглазник, а очная ставка – глазная ставка.
Повстанцы – восстание, укр. слово, на россии надо говорить восстанцы
Прачечная - укр. слово прати, не постирочная.
Вербное воскресенье на россии должно звучать як ивовое.
Прапорщик – отвественный за прапор укр слово прапор, а на россии он был бы флаговщик, но флаг это английское слово", — пишет Анита Луценко.
Такая же ситуация и с сырниками, которые на россии должны называться творожниками.
"Что там? Это еще какой язык «каверканый»? Научитесь нормально говорить на языке, а не вот это все. Через слово заимствовано. Так что расставили все точки над И 😅😅😅 какие еще точки над И??? І - это в Украине. А у вас точки над ё", — добавила тренер.
Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.
Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.
Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.