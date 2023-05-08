З'явилися кадри багатоповерхового житлового будинку, який постраждав від падіння уламків дрону-камікадзе.

Так, можна побачити, що суттєво постраждали деякі квартири 22-поверхового будинку, пише Politeka.net.

Вирвало вікна, немає частини стіни - утворилася величезна діра, житлова кімната у руїнах.

Також постраждали автівки, які були припарковані.

На місці вже працюють комунальники, які прибириють наслідки атаки. Також тривають слідчі дії.

«Жах»,

«Страшно дивитися»,

«Бідні люди», - коментують жахливі кадри користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше столична влада повідомляла, що через падіння уламків у Святошинському районі пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло. Крім того, зафіксовано падіння уламків на житловий будинок і на на проїжджу частину.

Внаслідок атаки травмовано 5 людей.

Крім того, ще в одному районі, Солом’янському, пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива ( без загоряння).

На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.

«Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано», - йшлось у повідомленні КМВА.

Нагадаємио, минулої ночі Київ пережив атаку "шахедів".

Також повідомлялось про страшну пожежу на Одещині після ракетної атаки.

Крім того, Politeka.net писала, що Пригожин різко змінив риторику після істерики навколо Бахмута.