Внаслідок надзвичайної ситуації знищено бойовий літак Су-24, пише Politeka.net.

Відповідальність за пожежу взяв на себе "Всенародний рух Легіону "Свобода Росії", пише Politeka.net.

Партизани стверджують, що літак було знищено вранці 8 травня.

"Вони хотіли свята? Отримали! Невідомі патріоти з вогником привітали злочинну владу з Днем перемоги", – йдеться в повідомленні.

У русі заявили, що літак ремонту не підлягає.

Партизани заявили: «ти не можеш воювати за мир, знищуючи дітей та жінок у сусідній країні», а також зазначили, що Кремль зміг повторити злочини нацистського режиму перед людством.

«І кожен, хто був причетний, відповість за це перед судом", – заявили партизани.

Додамо, тим часом в мережі з’явилися кадри, як просійського диктатора Путіна і його гостей налякав гучний звук під час параду на Червоній площі.

У свою чергу відомий український журналіст Юроій Бутусов зазначив, що Путін цей парад провалив.

«Путін провалив Парад Перемоги Повністю! Вперше Путін скасував парад Безсмертного полку – адже всі ми так чекали тисяч 50 портретів доблесних учасників СВО! Відібрав Путін свято у ветеранів... Ми чекали на танки «Армата», і голос диктора, який пообіцяє їх постачання у війська до 2030-го року.

Ми чекали хоча б вірні Т-55 та Т-62, які зараз воюють на фронті, але замість них вигнали лише Т-34. Але жодного бойового танка, жодного…», - прокоментував Бутусов те, що відбулося 9 травня на Червоній площі.

Журналіст також зазначив, що залишалося невідомим і те, хто ж очолить авіапарад, замість полковника Василя Клещенка, який очолював авіаколону 2021-го, але був збитий і згорів у своєму Ка-52 під вогнем зенітників 93-ї бригади ЗСУ.

Крім того, Бутусов звернув увагу на те, що замість «вагнерівців» пройшли колони підлеглих Шойгу і Герасимова.

«Але немає Пригожина, він копає нові могили на нових цвинтарях. Найслабший парад перемоги в історії, повний провал», - констатував Юрій Бутусов.

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