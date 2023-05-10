Так, минулої доби російські окупанти обстрілювали міста і села Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області, пише Politeka.net з посиланням на керівника Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Ввечері 9 травня ворог завдав ракетного удару по Куп'янську. Попередньо, ракетами "Іскандер".

«Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та 5 приватних житлових будинків», - повідомив Синєгубов про наслідки атаки.

Внаслідок атаки поранення отримали троє людей. Жінка 57-років отримала легкі ушкодження, стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, у селі Петропавлівка пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарчі споруди, спалахнула пожежа.

«Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено два житлові будинки та господарчі споруди», - повідомив також Синєгубов про наслідки ще однієї атаки на регіон.

У селі Гатище Чугуївського району ворог пошкодив щонайменше два приватні житлові будинки. Також сталася пожежа.

Додамо, тим часом Генштаб ЗСУ повідомляє, що за минулу добу противник завдав 23 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Для ракетних ударів ворог використав ракети різних типів, більшу їх частину було знищено нашими захисниками, та, нажаль, маємо і влучання.

«Зокрема, 5 ракет С-300 по містах Куп'янськ, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка», - йдеться у новому звіті Генштаба ЗСУ.

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