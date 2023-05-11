Поліцейські встановлюють обставини трагедії, яка сталася у Львівській області.

Там, на автодорозі «Київ-Чоп» біля села Розвадів Стрийського району, ввечері 10 травня сталася страшна ДТП, пише Politeka.net.

«Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля «Volkswagen Touran», яким керувала 42-річна мешканка Стрийського району, з вантажівкою «Renault» під керуванням 45-річного жителя Запоріжжя», - розповіли правоохоронці Львівщини.

Внаслідок зіткнення водійка легковика та двоє її донечок віком орієнтовно чотири і шість років загинули на місці.

Крім того, тілесні ушкодження отримали 15-річний пасажир легковика та водій вантажівки.

У поліції додадил, що вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) ККУ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Коментуючи страшну ДТП, українці висловлюють співчуття рідним загиблих і розповідають, що на цій ділянці дороги часто трапляються ДТП.

«На цій ділянці завжди аварії»,

«Співчуття рідним!»,

«Яке горе»,

«Жах»,

«Як шкода діточок»,

«Боже, яка трагедія», «Вічна пам'ять! Співчуття сім'ї...!», «Біда», - пишуть приголомшені українці.

На опублікованих кадрах видно, що авто, в якому знаходилась родина, перетворилося на купу металобрухту, а вантажівка злетіла з дороги і перекинулася.

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