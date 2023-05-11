Про це повідомляють високопоставлені західні чиновники, повідомляє CNN.

Storm Shadow має радіус дії, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України.

Зазначається, що Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовувати лише в межах суверенної території України, а не для ударів по території рф.

При цьому CNN нагадує, що офіційні особи Великої Британії часто робили публічні заяви, в яких називали Крим суверенною територією України, говорячи про нього як про «незаконно анексований».

Ракета Storm Shadow, як зазначив один зі співрозмовників CNN, змінить ситуацію на полі бою з точки зору дальності. Поточний максимальний радіус дії зброї, наданої в Україні США, становить близько 49 миль.

Storm Shadow — це крилата ракета класу "повітря-земля". В залежності від модифікації може бити на відстані від 300 до 1000 кілометрів.

Ракета призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони. Може використовуватися в будь-який час доби, складних метеоумовах та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії.

Велика Британія замовила 900 ракет Storm Shadow в 1997 році для оснащення власних військово-повітряних сил.

Для їх використання Україна, ймовірно модернізувала бомбардувальники Су-24.

«Я дочекався! Рідний Луганськ повернеться нарешті додому!»,

«Час розплати наближається»,

«Уф, чекаємо на бавовну», «Росіяни, тікайте!», - коментують користувачі соцмереж новину щодо надання «Storm Shadow».

Зазначимо, що сумарна потужність кількох таких ракет здатна вивести з ладу Кримський міст.

Про це раніше заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, Storm Shadow може огинати рельєф місцевості, летіти на наднизьких висотах, має хорошу точність і може змінювати маршрут у польоті.

Він додав, що три – чотири Storm Shadow, скеровані у напрямку Кримського мосту, можуть вивести його з ладу. Для цього не потрібно десятки ракет, адже бойова частина Storm Shadow достатня для завдання пошкоджень такому об'єкту.

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