Об этом сообщают высокопоставленные западные чиновники, сообщает CNN.

Storm Shadow имеет радиус действия, чтобы нанести глубокие удары по контролируемой Россией территории на востоке Украины.

Британия получила заверения от украинского правительства, что эти ракеты будут использовать только в пределах суверенной территории Украины, а не для ударов по территории рф.

При этом CNN напоминает, что официальные лица Великобритании часто делали публичные заявления, в которых называли Крым суверенной территорией Украины, говоря о нем как о «незаконно аннексированном».

Ракета Storm Shadow, как отметил один из собеседников CNN, изменит ситуацию на поле боя с точки зрения дальности. Нынешний максимальный радиус действия оружия, предоставленного в Украине США, составляет около 49 миль.

Storm Shadow – это крылатая ракета класса "воздух-земля". В зависимости от модификации может быть на расстоянии от 300 до 1000 километров.

Ракета предназначена для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Может использоваться в любое время суток, сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

Великобритания заказала 900 ракет Storm Shadow в 1997 году для оснащения собственных военно-воздушных сил.

Для их использования Украина, вероятно, модернизировала бомбардировщики Су-24.

«Я дождался! Родной Луганск вернется наконец домой!»,

«Время расплаты приближается»,

«Уф, ждем бавовну», «Россияне, бегите!» , - комментируют пользователи соцсетей новость о предоставлении «Storm Shadow».

Отметим, что суммарная мощность нескольких таких ракет способна вывести из строя Крымский мост.

Об этом ранее заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, Storm Shadow может огибать рельеф местности, лететь на сверхнизких высотах, имеет хорошую точность и может изменять маршрут в полете.

Он добавил, что три-четыре Storm Shadow, направленные в направлении Крымского моста, могут вывести его из строя. Для этого не нужно десятки ракет, ведь боевая часть Storm Shadow достаточна для нанесения повреждений такому объекту.

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