Втім, одна з «панічних атак» може виявитися банальним вкидом, пише Politeka.net.

Так, в Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm звернули увагу на те, що ввечері 11 травня воєнкори почали активно вкидати дезінформацію про "початок контрнаступу ЗСУ".

«Цю інформаційну операцію вже охрестили як "п'янка воєнкорів". Цікаво, що ця "п'янка" співпала із інформацією від ТАСС про наміри "продовження зернової угоди на 60 діб" і може бути спробою відвернення уваги яструбів від цієї "зради" (як її сприймає певна група російських "ображених патріотів" типу Гіркіна).

Хоча можуть бути і інші причини такої синхронної дезінформації з метою спонукати ЗСУ до передчасних дій, але користь з цього доволі сумнівна і ризикована», - зазначили в InformNapalm.

Це, як повідомляють експерти, призвело до того, що деякі російські підрозділи почали готуватись тікати. Тому російським воєнкорам терміново спустили команду - спростовувати їх власні вкиди, щоб ситуація не вийшла із під контролю.

«Класичне: самі вигадали, самі ж перелякалися і почали гасити полум'я. А, можливо, це вдала акція умовних українських ІПсО, які точково "споїли воєнкорів" дезінформацією. Як кажуть, війна - це мистецтво обману», - підкреслили розслідувачі.

Тим часом стало відомо, що окупанти втратили три позиції, одна з них – у районі Соледара.

Про це свідчать дані інтерактивної картки Deep State.

За даними аналітиків, на південь від села Іванівське українські захисники просунулися майже на кілометр углиб окупованої території.

Судячи з нових даних, ще одну позицію взято під контроль між селами Предтечино та окупованою Кліщіївкою. Там ЗСУ, ймовірно, зайняли сектор площею 1,36 кв.км.

Також певні успіхи є у районі окупованого Соледара – там українські захисники просунулися вглиб території між селами Веселе та окупованою Білогорівкою.

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Також повідомлялося, скільки ще ЗСУ можуть утримувати Бахмут.

Крім того, Politeka.net писала, що на одному із напрямків повторюється сценарій Херсона – звідки тепер тікають окупанти.