Так, зранку 15 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, над містом піднявся величезний стовп диму, пише Politeka.net. Прильоти були і в окупованому росіянами Токмаку Запорізької області.

За деякими даними, у Луганську приліт по території колишнього авіаційного училища штурманів, де розташовуються окупанти. Горить одна із казарм.

«Оскільки в Луганську з 2015 року тихо і спокійно, і ніхто не бомбив це місто 8 років, всупереч брехнею російської пропаганди, там військові всі ці роки розташовувалися відкрито і поводилися безтурботно. Адже Україна дотримувалася Мінських угод, і ніхто не боявся жодних ударів. Ну а після того, як Росія сама розтоптала Мінські угоди, цій безтурботності настав кінець», - прокоментував нові удари по Луганську відомий журналіст і блогер Денис Казанський.

За його словами, зараз командування окупантів шукає, куди б перемістити склади та розташування.

«Та тільки за кілька днів зробити це тупо неможливо. Тому кожен приліт по Луганську зараз - це великі втрати окупаційних військ», - зазначив журналіст.

У той же час мешканці окупованого Луганська повідомляють,що вибухи були такої сили, що «картини зі стін посипалися».

«Луганськ, спиш?»,

«Жодного дня без бавовни»,

«Краще біжіть»,

«Точно в ціль»,

«Вручення дипломів від ЗСУ», - коментують нові вибухи уу Луганську користувачі соцмереж.

Тим часом стало відомо, що безпілотник атакував склад із військовою технікою у Брянській області. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Апарат скинув вибуховий пристрій на дах складу. Внаслідок вибуху пошкоджено 5 одиниць техніки.

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