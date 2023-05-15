Про це, як пише Politeka.net, на брифінгу повідомив голова парламенту Ігор Гросу.

Так, за його словами, через 30 років стало зрозуміло, що присутність Республіки Молдова у структурах СНД не допомогла вирішити придністровський конфлікт, а також не допомогла вивести російську армію з території країни та захистити від економічних ембарго.

«Не захистило нас від енергетичного шантажу посеред зими, а також не захистило країни-учасниці від військових нападів, війни та незаконної окупації суверенних територій. Після того, як Російська Федерація, країна-засновниця СНД, варварськи напала на іншу країну-засновницю, Україну, окупувавши її території та вбивши її громадян, ця організація вже не може називатися Співдружністю", – заявив Гросу.

Рішення було прийнято після обговорень із президентом та урядом.

"Давно пора", "Гайда за гойдою",

"Оце так поворот!",

"Яйця є",

"Знову геостратег усіх переграв?", "Путін знову переграв",

"У СНД з'явилася тріщина" , - коментують користувачі соцмереж рішення Молдови.

Зазначимо, Молдова стала останньою державою, яка ратифікувала угоду про створення СНД. Це сталося у квітні 1994-го року.

Співдружність Незалежних Держав була заснована главами Росії, Білорусі та України шляхом підписання 7—8 грудня 1991 року в резиденції Віскулях (у Біловезькій пущі) «Угоди про створення Союзу Суверенних Держав», згодом змінена на «Угоди про створення Співдружності» (також відомі як Біловезькі угоди).

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