Про це, як пише Politeka.net, на брифінгу повідомив голова парламенту Ігор Гросу.
Так, за його словами, через 30 років стало зрозуміло, що присутність Республіки Молдова у структурах СНД не допомогла вирішити придністровський конфлікт, а також не допомогла вивести російську армію з території країни та захистити від економічних ембарго.
«Не захистило нас від енергетичного шантажу посеред зими, а також не захистило країни-учасниці від військових нападів, війни та незаконної окупації суверенних територій. Після того, як Російська Федерація, країна-засновниця СНД, варварськи напала на іншу країну-засновницю, Україну, окупувавши її території та вбивши її громадян, ця організація вже не може називатися Співдружністю", – заявив Гросу.
Рішення було прийнято після обговорень із президентом та урядом.
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"Оце так поворот!",
"Яйця є",
"Знову геостратег усіх переграв?", "Путін знову переграв",
"У СНД з'явилася тріщина" , - коментують користувачі соцмереж рішення Молдови.
Зазначимо, Молдова стала останньою державою, яка ратифікувала угоду про створення СНД. Це сталося у квітні 1994-го року.
Співдружність Незалежних Держав була заснована главами Росії, Білорусі та України шляхом підписання 7—8 грудня 1991 року в резиденції Віскулях (у Біловезькій пущі) «Угоди про створення Союзу Суверенних Держав», згодом змінена на «Угоди про створення Співдружності» (також відомі як Біловезькі угоди).
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