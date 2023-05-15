Об, как пишет Politeka.net, этом на брифинге сообщил председатель парламента Игорь Гросу.

Так, по его словам, спустя 30 лет стало совершенно ясно, что присутствие Республики Молдова в структурах СНГ не помогло решить приднестровский конфликт, а также не помогло вывести российскую армию с территории страны и защитить от экономических эмбарго.

«Не защитило нас от энергетического шантажа посреди зимы, а также не защитило страны-участницы от военных нападений, войны и незаконной оккупации суверенных территорий. После того, как Российская Федерация, страна-основательница СНГ, варварски напала на другую страну-основательницу, Украину, оккупировав ее территории и убив ее граждан, эта организация уже не может называться Содружеством", – заявил Гросу.

Решение было принято после обсуждений с президентом и правительством.

"Давно пора", "Гойда за гойдой",

"Вот это поворот!",

"Яйца есть",

"Опять геостратег всех переиграл?", "Путин снова переиграл",

"В СНГ появилась трещина", - комментиируют пользователи соцсетей решение Молдовы.

Отметим, Молдова стала последним государством, ратифицировавшим соглашение о создании СНГ. Это произошло в апреле 1994-го года.

Содружество Независимых Государств было основано главами России, Беларуси и Украины путем подписания 7—8 декабря 1991 года в резиденции Вискулях (в Беловежской пуще) «Соглашения о создании Союза Суверенных Государств» (ССГ), впоследствии изменённое на «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (также известные как Беловежские соглашения).

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