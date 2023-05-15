Об, как пишет Politeka.net, этом на брифинге сообщил председатель парламента Игорь Гросу.

Так, по его словам, спустя 30 лет стало совершенно ясно, что присутствие Республики Молдова в структурах СНГ не помогло решить приднестровский конфликт, а также не помогло вывести российскую армию с территории страны и защитить от экономических эмбарго.

«Не защитило нас от энергетического шантажа посреди зимы, а также не защитило страны-участницы от военных нападений, войны и незаконной оккупации суверенных территорий. После того, как Российская Федерация, страна-основательница СНГ, варварски напала на другую страну-основательницу, Украину, оккупировав ее территории и убив ее граждан, эта организация уже не может называться Содружеством", – заявил Гросу.

Решение было принято после обсуждений с президентом и правительством.

Популярные статьи сейчас

"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое

Атака авиации в Брянской области, военный эксперт поделился подробностями: "Самый лучший вариант..."

Угроза со стороны Беларуси: украинцев предупредили, чего ждать на фоне тяжелой болезни лукашенко

"Очень далекобойное": эксперт раскрыл детали о крушении в рф сразу четырех бортов

Младшему было 27 лет: новая большая трагедия всколыхнула Украину, сразу пятеро погибших
Показать еще

"Давно пора", "Гойда за гойдой",

"Вот это поворот!",

"Яйца есть",

"Опять геостратег всех переиграл?", "Путин снова переиграл",

"В СНГ появилась трещина", - комментиируют пользователи соцсетей решение Молдовы.

Отметим, Молдова стала последним государством, ратифицировавшим соглашение о создании СНГ. Это произошло в апреле 1994-го года.

Содружество Независимых Государств было основано главами России, Беларуси и Украины путем подписания 7—8 декабря 1991 года в резиденции Вискулях (в Беловежской пуще) «Соглашения о создании Союза Суверенных Государств» (ССГ), впоследствии изменённое на «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (также известные как Беловежские соглашения).

Последние новости Украины:

Оккупанты беспощадно влупили "Искандером" и ракетами С-300 по жилым домам.

Также сообщалось, что оккупанты изменили тактику обстрелов после неудачных попыток уничтожить энергосистему Украины.

Кроме того, Politeka писала, почему в России участились пожары и чем они выгодны для Украины.