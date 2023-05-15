Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Костянтинівську міську військову адміністрацію, ввечері 14 травня відбувся ворожий обстріл Костянтинівки крилатою ракетою типу 9М727 «Іскандер-К».

Внаслідок атаки було пошкоджено 10 приватних будинків, шість багатоповерхівок, приміщення газорозподільчого пункту. На щастя, жертв немає, але дві людини отримали поранення.

Вночі росіяни знов атакували мирне місто. Константинівка біла атакована двома ракетами «С-300». В результаті пошкоджено одну багатоповерхівку, заклад загальної середньої освіти.

«Поранених та загиблих на місці не виявлено», - розповіли в Костянтинівській МВА.

Наразі в місті водопостачання часткове, відсутня подача води з ВНС Біла Гора.

«У штатному режимі продовжують працювати підприємства критичної інфраструктури: є електроенергія, газопостачання, вивозиться сміття. Заклади охорони здоров’я працюють. Медикаментами, перев’язувальним матеріалом забезпечені», - запевнили к МВА.

Додамо, за 14 травня росіяни поранили 7 жителів Донеччини: трьох людей у Костянтинівці, трьох у Кураховому і одну людину у Дружківці.

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Також повідомлялось, що окупанти змінили тактику, намагаючись зірвати контрнаступ.

Крім того, Politeka.net писала, що лігво окупантів палає з самого ранку.