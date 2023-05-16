Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Національну поліцію України, жертвами стали 30-річний чоловік, 28-річна жінка і їхній 4-річний син.

«14 травня близько півночі до поліції надійшло повідомлення про зникнення сім’ї з Києва.

Правоохоронці встановили, що подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. Із собою вони взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою», - розповіли в поліції обставини злочину.

Зв’язок з родиною обірвався. Поліція Чернігівської області розпочала пошуки зниклих.

«В одному з сіл Корюківського району поліцейські виявили спалену автівку киян, а за 500 метрів - закопані тіла з ознаками насильницької смерті», - розповіли в поліції страшні деталі злочину.

Наразі встановлено, що до злочину причетні троє людей - двоє чоловіків і жінка.

«Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство та озброєний напад», - розповіли правоохоронці.

Кати спочатку З розстріляли автівку з родиною киян, а потім підпалили її, щоб приховати сліди злочину. Тіла вбитих вони закопали неподалік від місця вчинення злочину.

Вбивцям загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

Останні новини України:

Загадкова смерть 4-річних двійнят приголомшила Україну.

Також повідомлялось про важку ДТП у Києві.

Крім того, Politeka.net писала, що дівчина стала вдовою через три місяці після весілля.