Найстрашніші бої продовжуються за Бахмут і Мар’їнку, окупанти не припиняють намагань захопити ці населені пункти.

Основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Протягом минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка», - йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

У свою чергу командувач Сухопутних військ Олександр Сирський опублікував кадри боїв на Бахмутському напрямку.

«26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича знищує мінометну позицію ворога із САУ "Краб". Якісна робота наших героїв», - прокоментував Сирський.

На кадрах можно побачити пряме влучання САУ «Краб» по позиції ворога.

«Ціль знищено!», - йдеться у відео, на якому у небо підіймається густий стовп диму.

Тим часом український захисник, який розповідає про ситуацію у Бахмуті у своєму телеграм-каналі «Бахмутський демон» повідомив, що на вулиці Корсунського була активність окупантів. Завершилася втратами ворога.

«По Кліщіївці - поки не зайняли, по флангах невеликі просування», - розповів «демон».

Нагадаємо, на ранок 17 травня втрати окупантів досягли нової позначки. Так, росія від початку повномасштабного вторгнення втратила у війні проти України понад 200 тисяч своїх військових, повідомив Генштаб ЗСУ.

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