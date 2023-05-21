Експерт розповів, що стоїть за ракетними атаками по Україні, що почастішали, і чого добивається ворог.

З початку травня серйозно почастішали ракетні атаки та запуски "шахедів" по Україні. Окупанти почали застосовувати ракети "Кинжал", які, втім, українська ППО навчилася знищувати у зв'язку з постачанням найновішого західного озброєння. Як видно з новин результату від цих атак мало, оскільки майже все збивається. То навіщо ж російська армія продовжує це робити.

Про це у ютуб-ефірі "Фабрика новин" розповів російський журналіст та відеоблогер Гліб П'яних.

За його словами, ці ракетні атаки мають лише одну мету – створити психологічне давнє, щоб змусити українське керівництво йти на якісь поступки. Але це говорить про повну безнадію у російському військовому керівництві.

"Це лише спроба тиску такого психологічного, щоб змусити там Зеленського та ваших політиків, так би мовити, йти на якісь поступки на переговори. І це безнадія абсолютна. Дивіться ці "Кинджали", ці ракети у Києві вже нікого не дістають. І сьогодні шахеди всі над Києвом уночі ви збили.Тобто це взагалі не працює, тобто навіть акція залякування не виходить.Ви розумієте, ну припустимо, що вона б вийшла, от не дай Боже, хоч одна ракета в Києві вибухнула.І що? цього на фронті зміниться ситуація І що, від цього бійці на фронті перестануть готуватися до наступу? Та ні, вони тільки зліші стануть, вони тільки більше ненавидітимуть окупантів, піднімуть бойовий дух", - вважає Гліб П'яних.

За його словами, Путін та його військові командири просто нічого іншого придумати не можуть. Це бюрократична логіка та бюрократична армія. Путін, який на чолі стоїть, це абсолютно радянський керівник, який нічим ніколи по суті не керував.

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